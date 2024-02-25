Fernando Santos Galatasaray derbisi ile ilgili kısa konuştu. Kestirip attı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fernando Santos Galatasaray derbisi ile ilgili kısa konuştu. Kestirip attı
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos; İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi, Galatasaray derbisi için flaş bir ifade kullandı.

İstanbulspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasını 3 puanla kapattı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Fernando Santos, haklı bir galibiyet aldıklarını, sonucun adil olduğunu söyledi.

Yaptıkları hataları da dile getiren Portekizli hoca, "İlk yarının belli bir bölümünde top kayıplarını yaptık. Kontratak oynayan İstanbulspor'a yardımcı olduk. Bu şekilde oynamayı kabul etmiyorum. Topa daha çok sahip olup, oyunu kontrol etmeliyiz. Takım bloğu dağınıkken 70-80 metre geriye koşmamalıyız" dedi.

Gol yollarında etkisiz oldukları yönündeki eleştirilere katılmayan Santos, "Bugün 8 net pozisyon yakaladık. Beşiktaş atak oynayan bir ekip. Organize hücumlarla çok gol atacak bir takımız" yorumunu yaptı.

Gelecek hafta Galatasaray ile oynayacakları derbi maç ile ilgili yorumunun sorulması üzerine Fernando Santos, "Konyaspor maçı çok önemli. Beşiktaş her zaman kupada ilerlemek zorunda olan bir takım. Kupayı almak istiyoruz. Bu maçı kazanıp yarı finale, ardından finale çıkmak istiyoruz. Bu maça yüzde 100 odaklanmış durumdayız. Galatasaray maçını ondan sonra konuşuruz" yanıtını verdi.

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