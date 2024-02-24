Fernando Santos hepsinin kalemini kırdı. Beşiktaş'ta 9 isimle yollar ayrılacak

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Fernando Santos hepsinin kalemini kırdı. Beşiktaş'ta 9 isimle yollar ayrılacak
Yeni sezon planlamasına devam eden Beşiktaş Fernando Santos'un raporu doğrultusunda 9 yabancı ismi takımdan yollayacak.

Portekizli teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılanmaya giden Beşiktaş yeni sezon için kadro planlamasına şimdiden başladı.

Pek çok yıldız ismi transfer etmesi beklenen siyah-beyazlıların kadrosundan en az 9-10 ismi de göndermesi gerekiyor.

Beşiktaş’ta gönderilmesi beklenen yabancı isimler ise şöyle; Rosier, Onana, Hasic, Montero, Cisse, Ante Rebic, Chamverlain.

Siyah-beyazlılar bunlara ek olarak Rachid Ghezzal’ın opsiyonunu kullanmayacak Jackson Muleka için gelen teklifler ise değerlendirilecek.

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