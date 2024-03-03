Fernando Santos isyan bayrağını çekti. Bunu üçüncü kez yaptılar

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Fernando Santos isyan bayrağını çekti. Bunu üçüncü kez yaptılar
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray derbisinin ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Karşılaşma sonunda Siyah-Beyazlı ekipte hakem Halil Umut Meler'e olan tepki büyüktü.

Teknik direktör Fernando Santos da isyan eden isimlerin başında geliyordu.

Öncelikle maçı değerlendiren Portekizli hoca, "Maça 1-0 geride başladık. Erken bir gol yedik. İşler kolay olmuyor böyle goller yiyince. Bazı fırsatlar yakaladık sonrasında. İkinci yarıda rakibimize alan vermemeye çalıştık. 3-4 net pozisyonumuz vardı. Taraftarımız mutlu değil, ben mutlu değilim. Çok fazla denedik ama olmadı." diye konuştu.

Fernando Santos daha sonra hakem kararlarına isyan etti. Santos şöyle konuştu: "3. kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmiyor. Bugün Cenk'in yine bir penaltı pozisyonu var. Aynı zamanda Colley'in kırmızı kartı çok şüpheli. Cenk'in penaltısı daha netti, ama VAR çağırmadı. Colley için VAR hakemi izlemeye çağırdı. Cenk'in pozisyonu kesinlikle penaltı. Aynı zamanda Adana Demirspor ve Sivasspor maçında da verilmemişti. Omar'ın pozisyonuna VAR'ın müdahalesi çok şüpheli. Bu konularda bahane üretmeyi sevmiyorum, ama hakkımızın yenmesini istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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