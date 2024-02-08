Fernando Santos transferde topu üzerinden attı 'Yönetime sorun' dedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 yenen Beşiktaş, adını çeyrek finale yazdıran takımlar arasına katıldı.

"İlk yarıda sahada yoktuk, top oynamadık" ifadesini kullanan Portekizli hoca, "Sahada sadece formamız vardı. Ancak ikinci yarıda çok iyi mücadele ettik. Yapmamız gerekeni yaptık. Rakibi sahasına hapsettik. 2 golü bulduk ve maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, ama bu şekilde olmamalı. 90 dakika ikinci yarı gibi oynamalıyız" dedi.

Fernando Santos, transfer ile ilgili gelen soruya ise flaş bir yanıt verdi. Santos, "Ben çalışmak için buradayım, yeni oyuncu getirmek için değil. Bu yönetimin ilgilendiği bir konu. Ben teknik direktörüm, bu soruya cevap vererem, yorum yapamam" diye konuştu.

Santos sözlerini şöyle tamamladı: "Joe Worrall daha 3-4 gün oldu geleli. Adaptasyona ihtiyacı var. Bununla ilgili yorum yapamam. 2 dakikada elinden geleni yaptı. Benim için genç, yaşlı fark etmiyor. Benim için yaş önemli değil. Kim iyi idman yapıyorsa, kim gösteriyorsa performansı formayı kapar."