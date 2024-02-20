Fernando Santos'tan flaş itiraf. 'Bunu kabul edemem' diyerek açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor maçının hemen ardından gazetecilere açıklama yaparken çok çarpıcı bir itirafda bulundu.

Santos, şu ifadeleri kullandı:

"Maça kötü başladık. İlk 25 dakikada berbattık. Sahada yoktuk. Agresif değildik. Topu kullanamadık. Rakip sahaya yerleşemedik. 25. dakikadan sonra toparlanmaya başladık.

İkinci yarıya farklı bir havada girdik. Topu döndürmeye başladık. Önde bastık. Daha agresiftik. Gerekenleri yaptık. İyi fırsatlar yakaladık. İlk 25 dakikadaki performansımızı bir daha tekrarlamamalıyız. Beşiktaş böyle oynayamaz. Bunu kabul edemem. Değiştirmeliyiz. Daha yüksek tempoda ve ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum.

Beşiktaş asla kontra atak yapacak bir takım değil. Oyunu domine etmek zorundayız. Bunu yapabilmek için çalışmalıyız. Göreve başlayalı 40-45 gün oldu. Tüm takımın beraber olduğu idmanları bu hafta yapmaya başladık. Ofansif olarak zorlanıyoruz. En kısa sürede çözeceğiz. Organize ataklarımızı geliştireceğiz."