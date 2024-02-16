Fernando Santos'tan flaş karar. Hayal kırıklığı yaşadılar

Kaynak: Haber Merkezi
Fernando Santos'tan flaş karar. Hayal kırıklığı yaşadılar
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos kararını verdi ve yönetime iletti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un gelecek sezon için önemli bir karar aldığı ileri sürüldü.

Santos'un kadroda düşünmediği 5 futbolcunun ismini yönetime ilettiği belirtildi. Bu isimlerin büyük hayal kırıklığı yaşadıkları öğrenildi.

İddiaya göre Santos, sözleşmeleri biten ve yüklü zam isteyen Cenk Tosun ve Salih Uçan'ı düşünmediğini bildirdi.

Ayrıca yine sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rachid Ghezzal'la da sözleşme yenilenmemesini istedi.

Portekizli hocanın gelecek sezon planlamasında yer almayan Umut Meraş ile Emrecan Uzunhan'ın da gönderilebileceğini yönetime ilettiği öğrenildi.

Santos'un ayrıca bir liste hazırladığı ve trnasferin buna göre yapılmasını istediği ifade edildi.

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