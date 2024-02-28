Fernando Santos'tan Galatasaray derbisi açıklaması

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Santos'un sözleri şu şekilde;

"Çok önemli bir galibiyet aldık. Kupada yarı finale yükseldik. Önemli olacağını biliyorduk, ona göre hazırlandık. Yarı finalde olmak önemli. Finale ulaşmak ve kupaya ulaşmak istiyoruz. Ankaragücü maçı da zor bir yarı final olacak ama gücümüzü biliyoruz. Bugün iyiydik. Adil bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim, hak ettik"

"Ben Galatasaray maçını yarın sabah düşünmeye başlayacağım. Bugün, bu maçın günü. Derbiler çok önemli, o maçta da güzel bir maç olacak ama onu yarından itibaren düşünmeye başlayacağız"

"Salih'in yorgunluğu vardı, sakatlık geçirmişti. Orta sahayı güçlü tutmak adına çıkardım. Bakacağız durumuna, sadece yorgunluk olduğunu biliyoruz"

"Önemli bir maçtı. Oyuncularımız için, taraftarımız için, kulüp için kupa bu sene büyük hedefimiz. Yarı finale kaldığımız için mutluyuz. Bu hedef dahilinde kupayı almak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Adil bir galibiyet aldık, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Maçın son anlarında rakibimize fırsat vermek kötü oldu. Bunu tekrarlamamalıyız. Onun dışında her şey iyiydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

"Gol yememek tabii ki çok önemli. Daha önce de söyledim, büyük takımlar az gol yer, çok gol atar. Takımın defansif olarak istediklerimizi yapması mutluluk verici. Ofansif olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bunda da yavaş yavaş aşama alıyoruz. Bu yolda ilerliyoruz."

"Necip özelinde çok konuştuk. Çok büyük bir kaptan. Fedakar bir oyuncu. Takım için çok önemli. Kolektif olarak takımdaki her oyuncu çok önemli."

"Bugünkü odağım bu maçtı. Yarın sabah uyandığımda yüzde yüz bir şekilde derbiyi düşünmeye başlayacağım. Her maça hazırlandığımız gibi hazırlanacağız. Galatasaray maçının puan olarak bir farkı yok. Ligdeki her maç çok önemli. 3 puan için sahaya çıkacağız. Derbi önemli bir maç. Burada çok iyi bir atmosfer olacak. Ama kazanan takımın biz olmasını umuyorum. Yarından itibaren Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacağız"