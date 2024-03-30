Fernando Santos'un başı dertte. Kara kara düşünüyor

Portekiz Mahkemesi, Fernando Santos’un Vergi Dairesi’ne yaptığı itirazı reddetti.

69 yaşındaki çalıştırıcı, 2016-17 döneminde %80 haksız gelir elde ettiği gerekçesiyle 4.5 milyon Euro vergi borcu ödeyecek.

Yüksek Mahkeme, Santos’un gelirini haksız yere sakladığı iddiasını bir kez daha kabul edip itirazı reddetti.

Temyiz için hiçbir neden olmadığına hükmetti ve Tahkim Mahkemesi’nin 2022’de verdiği kararı onayladı.

Bu karara göre, Fernando Santos’un Portekiz Futbol Federasyonu aracılığıyla bir şirketten aldığı maaş nedeniyle daha az vergi ödediği belirlendi.

Tecrübeli çalıştırıcı, durumu Federasyon ile kendi kurduğu FERMACOSA şirketi arasında bir hizmet modeli anlaşması olarak açıklamıştı.

2016 ve 2017 yıllarında Portekiz Futbol Federasyonu’ndan yaklaşık 10 milyon Euro alan Santos, Vergi Dairesi’ne yıllık 60 bin Euro (aylık 5 bin Euro) olarak beyan etmişti.