Fernas işçilerinin nöbetinde yeni gelişme: AKP'li milletvekillerinden....

AKP'li Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait olan Fernas Madencilik isimli şirkette çalışan işçiler, işten çıkarılmaları sebebiyle hak taleplerini dile getirmek için 25 Eylül'de Soma’da başlattıkları yürüyüşlerini dün Ankara’da sonlandırmışlardı. Fernas işçileri, Ankara'da polis müdahalesi ile karşılaşmıştı. TBMM önünde taleplerini dile getiren işçiler, bugün AKP milletvekilleri ile görüştü.

Manisa'nın Soma ilçesinde AKP'li Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait olan Fernas Madencilik isimli şirkette çalışırken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na (Bağımsız Maden İş) üye oldukları için işten çıkarılan madencilerin direnişi devam ediyor. Fernas işçileri, 25 Eylül'de Soma’da başlattıkları yürüyüşlerini dün Ankara’da sonlandırmışlardı.

ANKARA GİRİŞİNDE ENGELLENMİŞLERDİ

Soma'dan Ankara'ya gelen Fernas Madencilik işçileri, Ankara'nın girişinde polis ekiplerince engellendi. Olay yerine gelen muhalefet milletvekilleri, çeşitli görüşmelerin ardından madencileri otobüsle TBMM'ye götürdü. Meclis girişinde madencilerin ayakkabılarını giyerek içeri girmeleri istendi. Muhalefet milletvekilleri, madencileri kapıda karşıladı. İşçiler kapıdan yalın ayak yürüyerek geldi. Karşılamanın ardından muhalefet partilerine mensup milletvekilleri TBMM Basın Kapısı'nda ortak açıklama gerçekleştirmişti.

AKP MİLLETVEKİLLERİNE TALEPLER İLETİLDİ

Sendikalı oldukları için işten atılan ve hak taleplerini dile getirmek için Soma’dan Ankara’ya yürüyen Fernas işçileri, Meclis'te dün CHP ve DEM Parti gruplarıyla görüşen işçiler bugün de AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile görüştü. Yaklaşık iki saat süren görüşmede milletvekilleri, işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Görüşmenin olumlu geçtiğini kaydeden işçiler, milletvekillerini bilgilendirdi ardından, üç temel taleplerini iletti. İşçiler taleplerini; "Koç Holding ile Fernas madencilik ortaklığındaki firmalar arasındaki işçi maaş farklarının kapatılması, işçi sağlığı güvenliği ve banka promosyonlarının verilmesi, Bağımsız Maden İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkartılan işçilerin geri alınması" olarak sıraladı.

"TALEPLER KARŞILANANA KADAR ANKARA'DAN GİTMEYECEĞİZ"

Edinilen bilgiye göre, AKP'li milletvekilleri, madencilerin taleplerini AKP grubuna aktaracaklarını belirtirken, Fernas madencilik şirketinin patronu ile şirket müdürünün arasındaki "iletişim sorunu" nedeniyle olayın bu boyuta geldiğini kaydetti. AKP'liler, "işçilere gün içerisinde dönüş sağlayacaklarını" bildirdi.

Bunun üzerine işçiler de görüşme talebiyle Ferhat Nasıroğlu'nu aradıklarını kendisine 40 gündür ulaşamadıklarını hatırlattı. Fernas işçileri, AKP'lilere talepleri karşılanıncaya kadar Ankara'dan gitmeyeceklerini bildirdi.

NE OLMUŞTU

26 Ağustos’ta işten çıkarılan 6 işçi, aynı gün maden önünde eylem başlattı. Jandarmanın işçilere saldırması sonucu 70 kişi gözaltına alınmıştı. İşçiler gözaltından çıktıktan hemen sonra aileleriyle eylemlerine kaldığı yerden başlamak istedi. Ancak jandarmanın tekrar saldırması sonucu 5 işçi gözaltına alındı. Bu süreçte maden içindeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle iş bırakan 8 işçi daha işten çıkarıldı ve işten çıkarılan işçilerin sayısı 14'e yükselmişti. İşçiler ise haklı talepleri için Soma'dan Ankara'ya yürüyüş başlatmıştı.