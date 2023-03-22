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Ferrari siber saldırıya uğradı. 7 GB büyüklüğünde veri ele geçirildi

Spor otomobil üreticisi Ferrari, siber saldırıya uğradığını kabul etti. Marka müşterilerinin 7 GB büyüklüğünde verilerinin çalındığını ifade etti.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 10:25
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Ferrari siber saldırıya uğradığını kabul etti

Ferrari siber saldırıya uğradı. 7 GB büyüklüğünde veri ele geçirildi
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Ferrari, siber saldırıya uğradığını belirtti. 

İtalyan firma, geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırı sonrasında kullanıcı verilerinin sızdırıldığını açıkladı.

7 GB BÜYÜKLÜĞÜNDE VERİ SIZDI

Yüzbinlerce dolar fiyat etiketine sahip olan Ferrari, yaptığı açıklamada hackerların bir zararlı yazılım sayesinde bilişim ve teknoloji departmanına sızmayı başardığını ve müşterilerinin kimlik bilgilerini ele geçirdiğini belirtti.

Ferrari sızıntısı sebebiyle kimlerin veya toplamda kaç kişinin bilgisinin sızdırıldığı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ferrari'yi bilgileri internete yaymakla tehdit eden isimsiz bir hacker grubu, bilgilerin gizli kalması karşılığında para talep etti. Ferarri, hackerlara herhangi bir ödeme yapmayacağını söyledi.

RansomEXX isimli yasadışı bir hacker grubu tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen sızma işleminde 7 GB büyüklüğünde bilginin ele geçirildiği tahmin ediliyor.

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