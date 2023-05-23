Ferrari’de hedef Lewis Hamilton

Formula 1’de tarihin en iyi takımı olarak gösterilen Ferrari’nin, 7 kez pilotlar şampiyonluğuna ulaşan ancak son 2 sezondur Mercedes’te istediği başarıyı yakalayamayan, Britanyalı pilot Sir Lewis Hamilton’u gelecek sezon için takıma katmak istediği ve bunun için de 40 milyon sterlini gözden çıkardığı iddia edildi.

40 MİLYON STERLİN KAZANACAK

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Ferrari, Lewis Hamilton'a yıllık 40 milyon Sterlin kazanacağı bir sözleşme teklif edecek. Motor sporlarının yıldız ismi için bizzat Ferrari’nin yönetim kurulu başkanı John Elkann'ın devreye girdiği aktarıldı.

HEDEF TEKRAR ŞAMPİYONLUK

En son 2020 yılında şampiyon olan ve bu başarıya tekrar ulaşmak isteyen Britanyalı tecrübeli pilot son 2 sezondur mevcut takımı Mercedes ile bu hedeften oldukça uzakta yer aldı.

İKİ SENARYO HAZIRLANDI

Scuderia Ferrari, Sir Lewis Hamilton transferini gerçekleştirmek için alternatif senaryolar hazırladı. İtalya merkezli ekip, Britanyalı pilotun kırmızılara katılmaya kabul etmesi halinde şu iki senaryodan birini devreye sokacak:

1. Carlos Sainz'i başka bir takıma gönderip Leclerc - Hamilton pilot ikilisi oluşturmak.

2. Leclerc ile Hamilton'u takas etmek. Bu takasın gerçekleşmesi durumunda Charles Leclerc Mercedes'e Hamilton Ferrari'ye geçecek.