Ferrari'nin hurdası 2 milyon dolara satıldı. İlk pilotu kullanmıştı

Ferrari’nin 1960’larda yanan ve ilk yarış pilotu tarafından kullanılan yarış arabasının parçaları, ABD’deki bir müzayedede yaklaşık 2 milyon dolara satıldı.

Ferrari'nin hurdası 2 milyon dolara satıldı. İlk pilotu kullanmıştı

Ferrari’nin 1960’larda bir yarış sırasında alev alarak yanan yarış arabasına onlarca yıl hiç dokunulmadı.

Ferrari’nin ilk yarış pilotu Franco Cortese tarafından kullanılan hurdaya dönmüş yarış aracı, ABD’deki bir müzayedede yaklaşık 2 milyon dolara alıcı buldu.

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Analistler, yeni alıcının tekrar yarışabilmesi için onu eski haline getirmek isteyebileceğini söylüyor.

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13 ARABADAN BİRİ

1954 model araba, bir 500 Mondial Spider Series I ve şimdiye kadar yapılmış 13 arabadan biri.

Gövdesi tasarımcı Pinin Farina tarafından yapıldı.

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1954'te Cortese, Mondial'ı İtalya üzerinden bin 600 kilometrelik bir yarış olan Mille Miglia'da genel klasmanda 14. sırada bitirdi.

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Yıllar boyunca, Mondial birçok kez kaza yaptı ve yangın hasarına uğradı.

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1978'de, onu hasarlı haliyle koruyan ABD'li bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.

Müzayedeci RM Sotheby's, aracın "arabayı ihtişamlı günlerinin durumuna döndürmek için kapsamlı bir restorasyona" ihtiyaç duyacağını, ancak sürecin "çok faydalı" olacağını söylüyor.

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