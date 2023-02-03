Büyük skandal Meclis'te orta çıktı. Fındık yabancı şirkete ucuza satılmış

Cumhuriyet Halk Partsi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Meclis'te konuştu Üreticiden alınan fındığın yabancı şirkete ucuza satıldığını iddia etti.

Adıgüzel, “Peki bu saray operasyonunda bu, kimin hesabına yapılmıştır? Milletin hesabına değil, Ferrero hesabına; tefecilerin, yabancı kartelin hesabına yapılmıştır. Erdoğan sezon başında 53 lira açıklamasına rağmen fındık bu ilk darbeyi savuşturmuş bizim önerdiğimiz 70 liraya doğru hızlıca yol alırken bu hamle, TMO eliyle ikinci darbedir. Fındıkta saray tarafından desteklenen uluslararası haydut ve tefeci düzenine son vereceğiz” dedi.

Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu’nda dün yaptığı konuşmada, TMO’nun piysa fiyatının altında fındık satma kararına tepki gösterdi. Adıgüzel, şunları söyledi:

“TMO, dün sabah, yükselen fındık fiyatlarına, piyasa altından satış kararı alarak müdahalede bulunmuştur. Tıpkı döviz artışına Merkez Bankası’nın döviz satarak müdahale etmesi gibi TMO da fındık fiyatının önünü kesmek için, 63 liradan işlem gören fındığı 58 ve 61 liradan satış kararı almıştır. Bir anda fındık, 5 lira birden düşürülmüştür. Türkiye, bir günde 1,5-2 milyar zarar ettirilmiştir. Peki bu saray operasyonunda bu, kimin hesabına yapılmıştır? Milletin hesabına değil, Ferrero hesabına; tefecilerin, yabancı kartelin hesabına yapılmıştır. Erdoğan sezon başında 53 lira açıklamasına rağmen fındık bu ilk darbeyi savuşturmuş, bizim önerdiğimiz 70 liraya doğru hızlıca yol alırken bu hamle, TMO eliyle ikinci darbedir. Fındıkta saray tarafından desteklenen uluslararası haydut ve tefeci düzenine son vereceğiz.”

REKABET KURULU 15 KASIM 2022’DE SORUŞTURMA AÇMIŞTI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlamıştı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.