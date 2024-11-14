Feryal Öney ile türkü dolu gece! Bursalılara müzik ziyafeti yaşattı

Kaynak: İHA
Feryal Öney ile türkü dolu gece! Bursalılara müzik ziyafeti yaşattı

Türk müziğinin güçlü kadın yorumcularından biri olan Feryal Öney, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Uludağ'ın Eteğinde Konserler" adıyla gerçekleştirilen konserde Bursalılara müzik ziyafeti yaşattı.

Bursa'yı kültür ve sanatın başkenti yapmak için çabalayan Büyükşehir Belediyesi, etkinliklere yenisi ekledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan "Uludağ'ın Eteğinde Konserler" projesinin ilk konuğu, Türk müziğinin güçlü kadın yorumcularından Feryal Öney oldu. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

NEŞET ERTAŞ'IN ESERLERİNİ SESLENDİRDİ

Yunus Emre'den Mevlana'ya ve Neşet Ertaş'a kadar birçok değerli eseri seslendiren Feryal Öney, konser sonunda dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Milli tarafından sanatçı Feryal Öney'e çiçek takdim edildi. Türk Halk Müziği'nin ne kadar değerli olduğunu konserde bir kez daha gördüklerini söyleyen Milli, Feryal Öney ve ekibine konser dolayısıyla teşekkür etti.

Son Haberler
Samsun’da şok olay: ATM’den para çekerken kurşunlandı
Samsun’da şok olay: ATM’den para çekerken kurşunlandı
Hatay'da 13 kaçak gözaltına alındı
Hatay'da 13 kaçak gözaltına alındı
Feryal Öney ile türkü dolu gece! Bursalılara müzik ziyafeti yaşattı
Feryal Öney ile türkü dolu gece! Bursalılara müzik ziyafeti yaşattı
Gürültü yaptı diye bıçaklar çekildi
Gürültü yaptı diye bıçaklar çekildi
Asgari ücretin çocuğu: Altın yumurtlayan tavuk!
Asgari ücretin çocuğu: Altın yumurtlayan tavuk!