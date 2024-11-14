Feryal Öney ile türkü dolu gece! Bursalılara müzik ziyafeti yaşattı

Bursa'yı kültür ve sanatın başkenti yapmak için çabalayan Büyükşehir Belediyesi, etkinliklere yenisi ekledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan "Uludağ'ın Eteğinde Konserler" projesinin ilk konuğu, Türk müziğinin güçlü kadın yorumcularından Feryal Öney oldu. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

NEŞET ERTAŞ'IN ESERLERİNİ SESLENDİRDİ

Yunus Emre'den Mevlana'ya ve Neşet Ertaş'a kadar birçok değerli eseri seslendiren Feryal Öney, konser sonunda dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Milli tarafından sanatçı Feryal Öney'e çiçek takdim edildi. Türk Halk Müziği'nin ne kadar değerli olduğunu konserde bir kez daha gördüklerini söyleyen Milli, Feryal Öney ve ekibine konser dolayısıyla teşekkür etti.