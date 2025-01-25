Festivale gidenleri taşıyan tur midibüsü devrildi; 23 yaralı

Kaynak: DHA
Festivale gidenleri taşıyan tur midibüsü devrildi; 23 yaralı

Aydın-İzmir kara yolunda festivale gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrildiği kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Aydın- İzmir kara yolu Ortaklar-Çamlık mahalleleri arasında meydana geldi. Didim'den İzmir’in Karaburun ilçesindeki Nergis Festivali'ne gidenleri taşıyan N.Ç idaresindeki 48 ALZ 167 plakalı tur midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

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Kazada, midibüsteki 23 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Midibüste sıkışan Z.G. de itfaiyeciler tarafından kurtarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi.

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Müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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