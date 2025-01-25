Festivale gidenleri taşıyan tur midibüsü devrildi; 23 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Aydın- İzmir kara yolu Ortaklar-Çamlık mahalleleri arasında meydana geldi. Didim'den İzmir’in Karaburun ilçesindeki Nergis Festivali'ne gidenleri taşıyan N.Ç idaresindeki 48 ALZ 167 plakalı tur midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, midibüsteki 23 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Midibüste sıkışan Z.G. de itfaiyeciler tarafından kurtarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi.

Müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.