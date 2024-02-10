Fethiye Devlet Hastanesi'nin yeri belli oldu

Kaynak: İHA
Fethiye Devlet Hastanesi'nin yeri belli oldu
Fethiye Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasının yeri ile ilgili karar verildi. Karagedik Mahallesi’ne yapılması planlanan hastane için sırada ihale aşaması var.

Özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluk nedeni ile yeni hastane binası yapılmasına karar verilen Fethiye Devlet Hastanesi'nin yeri belli oldu.

Uzun yıllardan bu yana okullar bölgesine yapılacağı konuşulan hastane hizmet binası için nihai karar çıktı. Alınan son karara göre Fethiye Devlet Hastanesi Karagedik Mahallesi’ne yapılacağı öğrenildi.

Sadece Fethiye değil aynı zamanda Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Acıpayam, Gölhisar, Çameli, Kaş gibi ilçelere de hizmet veren Fethiye Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binası yapılıp hizmete girmesi ile yatak kapasitesi de 500'e yükselecek. Yer tespiti yapılan yeni Fethiye Devlet Hastanesi hizmet binası için projesi çizildikten sonra artık ihale aşamasına geçilecek.

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