Fethiye Kalesi kazısında bulundu: Milattan sonra 2. Yüzyıla ait

Düzenleme: Kaynak: AA
Fethiye Kalesi kazısında bulundu: Milattan sonra 2. Yüzyıla ait

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Fethiye Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında Apollon'a ait olduğu düşünülen bir heykel başı bulundu.

Kesikkapı Mahallesi'nde yer alan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Müzesi iş birliğiyle 3 yıl önce başlatılan kazılar devam ediyor. Kazıların bilimsel sorumlusu Prof. Dr. Kadir Pektaş liderliğindeki ekip, kale surlarında yer alan bu heykel başını keşfetti. Eser, Fethiye Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

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MİLATTAN SONRA 2. YÜZYILA AİT OLABİLİR

Prof. Dr. Kadir Pektaş, kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "Geleceğe Miras" projesi kapsamında devam ettiğini belirtti. Ayrıca, kazıların yanı sıra kalede surların ve iç mekanların restorasyonunun da planlandığını ifade eden Pektaş, "Fethiye'nin en güzel noktalarından birinde yeni bir turizm alanı oluşturacağız. Çalışmalar sırasında, M.S. 2. yüzyıla ait olduğunu düşündüğümüz bir heykel başı bulduk. Bu parça bizim için çok kıymetli. Ayrıca, Türk-İslam, Osmanlı ve Menteşeoğlu Beyliği dönemlerine ait sikkeler de gün yüzüne çıktı." dedi.

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“APOLLON YA DA BAŞKA BİR FİGÜR OLABİLİR”

Kalenin iç mekanında ise yoğun miktarda gülle, günlük hayatta kullanılan eşyalar ve seramik parçaları bulunduğunu belirten Pektaş, heykelin hangi tarihi kişiliğe ait olduğunu belirlemek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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Heykel başının, Apollon ya da başka bir figür olabileceğini vurgulayan Pektaş, eserin M.S. 2. yüzyıla ait olduğunun matkap izleri sayesinde kesinleştiğini belirtti.

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Fethiye Kalesi'nin, hem manzarası hem de arkeolojik zenginliği ile bölgeye büyük bir değer kattığını dile getiren Pektaş, kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgenin kültür turizmine katkı sağlayacağını söyledi. Pektaş, deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra ziyaretçilerin ilgisini çekecek alanların çoğalmasının, turizmin 12 aya yayılmasına yardımcı olacağını belirtti.

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“FETHİYE KALESİ NADİR Bİ ALAN”

Fethiye Kalesi'nin Amintas Kaya Mezarları'nın karşısında, Helenistik ve Türk dönemlerinin izlerini taşıyan nadir bir alan olduğunu vurguladı. Ayrıca, kalenin altında keşfedilen antik tiyatronun restorasyonu tamamlandığında, Türkiye'nin ve Telmessos bölgesinin en eski tiyatrolarından biri olarak turizme kazandırılacağını ekledi.

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