Fethiye'de bayram yoğunluğu trafiği oldu

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçirmek isteyenler, Fethiye-Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Fethiye'de bayram yoğunluğu trafiği oldu

Kurban Bayramı tatili ile birlikte, Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesine yoğun bir talep yaşandı.

Ovacık-Ölüdeniz arasında yoğun araç kuyrukları oluştu.

Kumburnu Tabiat Parkı'na giden yoldaki kavşaklarda jandarma ekipleri önlem alarak, araçları farklı yollara yönlendirdi.

Uzun süre kuyrukta beklemeyi istemeyen bazı tatilciler de yürüyerek denize ulaşmaya çalıştı. Her şeye rağmen plaja ulaşabilen tatilciler Kumburnu ve Belcekız plajlarını doldurdu.

Sıcaktan bunalan tatilciler, Ölüdeniz'in turkuaz suyunda serinledi. Macera tutkunu tatilciler ise su sporları yaparak stres attı.

(İHA)

aw924469-05.jpg

aw924469-06.jpg

aw924469-04.jpg

aw924469-02.jpg

aw924469-01.jpg

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Fatih Portakal'a anket şoku. Canlı yayında ekip arkadaşını azarlamıştı Güncel
Fatih Portakal'a anket şoku. Canlı yayında ekip arkadaşını azarlamıştı
Valilik saat vererek uyardı. İstanbul ve çevre illerde yaşayanlar dikkat Güncel
Valilik saat vererek uyardı. İstanbul ve çevre illerde yaşayanlar dikkat
Acemi kasaplar iş başında: Tekirdağ’da 170 kişi yaralandı Güncel
Acemi kasaplar iş başında: Tekirdağ’da 170 kişi yaralandı
Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesine yaptıkları mezarlıkla övündü Siyaset
Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesine yaptıkları mezarlıkla övündü
Bolu’da alev alev yanan otomobil hurdaya döndü Güncel
Bolu’da alev alev yanan otomobil hurdaya döndü
Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na yönelik sözlerine Murat Ongun'dan gönderme Siyaset
Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na yönelik sözlerine Murat Ongun'dan gönderme