Fethiye’de bin kişinin kan şekeri ölçüldü

Kaynak: İHA
Fethiye’de bin kişinin kan şekeri ölçüldü

Fethiye Devlet Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü kapsamında bin kişinin kan şekeri ölçüldü.

Dünya Diyabet Günü kapsamında Fethiye Devlet Hastanesi'nde bilgilendirme standı kuruldu. Hasta, hasta yakını ve hastane personeli olmak üzere toplam 100 kişiye parmak ucu kan şekeri ölçümü yapılarak broşür dağıtıldı. Katılımcılara diyabet hakkında bilgilendirici broşürler dağıtılarak, hastalığın önemi ve korunma yolları hakkında farkındalık oluşturuldu. Etkinlik, diyabetle yaşayan bireylerin sağlığını koruma ve hastalığın yönetiminde bilinçlenmelerine katkı sağlamayı amaçladı. Fethiye Devlet Hastanesi yetkilileri bu tür etkinliklerle toplumun sağlığını ön planda tutarak diyabetin etkileri ile ilgili farkındalığı artırmaya devam edeceğini vurguladı.

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