Fethiye’de drift yapan sürücüye 46 bin TL ceza

Kaynak: İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sosyal medyada otomobiliyle drift atan kişinin görüntülerinin paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, sürücüye 46 bin 393 TL ceza keserek ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.

Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde 48 F 9945 plakalı aracın drift yaptığı görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemeler sonucunda aracın sürücüsünün kimliği kısa sürede tespit edildi. Genç sürücüye, Trafik Kanunu'na aykırı olarak drift yapmaktan dolayı 46 bin 393 TL trafik cezası kesildi.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten dolayı sürücü hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

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