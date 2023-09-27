Fethiye’de sahte polis operasyonu

Zanlılar, kadının bankadaki döviz ve altınlarını FETÖ bahanesiyle aldılar.

Kadını telefonla kandırdılar

Olay, geçtiğimiz günlerde Fethiye’de yaşandı. İngiliz vatandaşı Catherine I. isimli kadını telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, banka kasasında bulunan döviz ve altınlarının FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından sahteleriyle değiştirildiğini söyledi. Kadından, paralarını alarak kendilerine teslim etmesini istedi. Bunun üzerine Catherine I., bankadan 156 bin dolar, 66 bin 100 avro ve 500 gram altınını çekerek Ortaca ilçesine gitti.

Paraları sahte polise verdi

Ortaca ilçesinde kendisini bekleyen sahte polise döviz ve altınları veren Catherine I., daha sonra dolandırıldığını fark etti. Kadın, durumu gerçek polise bildirdi. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zanlılar yakalandı

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu zanlıların A.K. ve M.Y.Y. olduğunu belirledi. A.K., taksiyle Fethiye’ye giderken yakalanırken, M.Y.Y. ise Marmaris’te gözaltına alındı. Zanlıların olayda kullandıkları telefonlar da ele geçirildi.

Tutuklama ve adli kontrol kararı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlı M.Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.