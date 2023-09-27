Fethiye’de sahte polis operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak yabancı uyruklu bir kadını dolandırdıkları iddia edilen iki zanlıdan biri tutuklandı.

KAYNAK: AA
Fethiye’de sahte polis operasyonu

Zanlılar, kadının bankadaki döviz ve altınlarını FETÖ bahanesiyle aldılar.

Kadını telefonla kandırdılar

Olay, geçtiğimiz günlerde Fethiye’de yaşandı. İngiliz vatandaşı Catherine I. isimli kadını telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, banka kasasında bulunan döviz ve altınlarının FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından sahteleriyle değiştirildiğini söyledi. Kadından, paralarını alarak kendilerine teslim etmesini istedi. Bunun üzerine Catherine I., bankadan 156 bin dolar, 66 bin 100 avro ve 500 gram altınını çekerek Ortaca ilçesine gitti.

Paraları sahte polise verdi

Ortaca ilçesinde kendisini bekleyen sahte polise döviz ve altınları veren Catherine I., daha sonra dolandırıldığını fark etti. Kadın, durumu gerçek polise bildirdi. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zanlılar yakalandı

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu zanlıların A.K. ve M.Y.Y. olduğunu belirledi. A.K., taksiyle Fethiye’ye giderken yakalanırken, M.Y.Y. ise Marmaris’te gözaltına alındı. Zanlıların olayda kullandıkları telefonlar da ele geçirildi.

Tutuklama ve adli kontrol kararı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlı M.Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Son Haberler
Dünya devi emlak şirketinin iflası an meselesi. 120 bin kişi işsiz kalacak. Borcu dudak uçuklattı Güncel
Dünya devi emlak şirketinin iflası an meselesi. 120 bin kişi işsiz kalacak. Borcu dudak uçuklattı
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Uzmanlar '10 kere düşünün' uyarısı yaptı Teknoloji - Otomotiv
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Uzmanlar '10 kere düşünün' uyarısı yaptı
Inter ilk kez yenildi. Napoli farklı kazandı Spor
Inter ilk kez yenildi. Napoli farklı kazandı
Manchester City yıkıldı. Arsenal, Liverpool ve Chelsea kazandı Spor
Manchester City yıkıldı. Arsenal, Liverpool ve Chelsea kazandı
Yıldırım düşen ev alev alev yandı Güncel
Yıldırım düşen ev alev alev yandı
Adana Demirspor'dan Belhanda açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı Spor
Adana Demirspor'dan Belhanda açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı
Beylikdüzü’nde doğal gaz kutusu yandı, 1 motosiklet küle döndü Yaşam
Beylikdüzü’nde doğal gaz kutusu yandı, 1 motosiklet küle döndü