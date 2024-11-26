Fethiye’deki mesire alanını çöplüğe çevirdiler

Kaynak: İHA
Fethiye’deki mesire alanını çöplüğe çevirdiler

Fethiye'nin Esenköy Mahallesi, Çırpı Mevkiindeki mesire alanı, doğaya atılan çöpler sebebiyle adeta çöplüğe dönüştü.

Fethiye'nin Esenköy Mahallesi, Çırpı Mevkiindeki mesire alanı, doğaya atılan çöpler nedeniyle adeta çöplüğe dönüştü. Boş çöp konteynırlarına rağmen çevreye atılan atıklar, çevre bilincinin eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Esenköy, Çırpı Mevkiinde bulunan mesire alanı, doğaya atılan çöpler nedeniyle adeta çöp yığınına dönüştü. Özellikle hafta sonları ormanlık alanın içinden akan dere kenarında piknik yapmak ve doğada vakit geçirmek isteyen vatandaşların bıraktığı çöpler tepki çekiyor. Bölgedeki çok sayıda çöp konteynırına rağmen, alkol şişelerinden yiyecek ambalajlarına, içecek kutularından bebek bezlerine kadar her türden atığın doğaya atıldığı gözlendi. Çöp konteynırlarının boş olduğu alanda çevrenin çöplerle dolup taşması, çevre bilinci konusundaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

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