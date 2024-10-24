Fethullah'ın 40 yıllık sağ koluydu! FETÖ'nün yerine kimin geçeceğini duyurdu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Pensilvanya’da kaldığı hastanede 83 yaşında öldü. FETÖ elebaşının ölümü Türkiye’nin gündemine otururken ölüm nedeni çoklu organ yetmezliği olduğu öne sürüldü.

Başta ABD olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösteren terör örgütüne ait büyük bir servet olduğu öne sürülüyor. Fetö’nün ölümünden sonra serveti kimin yöneteceği merak konusu oldu.

Türkiye’nin yakından takip ettiği olaya ilişkin Star Gazetesi Yazarı ve daha önceki yıllarda Fetö'ye yakın isim olan Hüseyin Gülerce dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Gülerce FETÖ’nün başına kimin geçeceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ DE İADE EDEMEZ.”

Örgütün başına kimin geçeceği günlerdir konuşulduğunu belirten Gülerce, kimsenin başa geçmeyeceğini söyleyerek, “Mustafa Özcan mı, Abdullah Aymaz mı? Yok böyle bir şey.

Başta CIA, İngiliz, Alman, İsrail istihbarat servislerinin bundan sonra yapacakları elbet yabana atılmamalı. Ancak "Haçlıların, ülkenizi işgal etmesi kötü değildir" bile demiş, Müslümanların nezdinde on paralık itibarı kalmamış devlet, millet, vatan haininin gücünü artık yabancı istihbarat örgütleri de iade edemez.” dedi.

“FETÖ'DE BAŞA GEÇECEK BİRİ YOK.”

İstihbarat servislerinin kullanacakları kişilerin elbette olduğunu söyleyen Gülerce, “Ancak içerde FETÖ'de başa geçecek biri yok.” diye konuştu.

Hüseyin Gülerce köşe yazısında neden örgütün başına kimsenin geçemeyeceğini yazdı. Gülerce konuyla ilişkin şunları sıraladı:

"Birincisi, F. Gülen kendisini Mehdi zannettiği için tabanda biraz sevilen, etrafına insan toplanan isimlerden çok rahatsız olmuştur. Onları acımasız şekilde tasfiye etmiştir.

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İkincisi, kendisine taparcasına bağlı öyle adamlar yetiştirmiştir ki (çoğu lise talebeliğinden beri yanında bulundu) Hasan Sabbah'ın Haşhaşileri bunların yanında mazeretli sayılır...

Şimdi isimleri lider olarak geçenlerin hiçbiri KENDİSİ değildir. F. Gülen korkusundan kendileri olamamışlardır. Bu yüzden liderlik vasıfları, kabiliyetleri yoktur.

Mustafa Özcan mesela. O yapının içinde, tabanda en sevilmeyen kişi odur. Tek bir özelliği var, FETÖ elebaşının kara kutusuydu. Kirli, karanlık rüşvetleri o dağıtıyordu. Gülen, onunla çarpışan en öndeki isimleri bile harcadı, ama onu harcamadı/harcayamadı.”

“BUNDAN SONRA CİA’NIN İŞİNE YARAR”

Ayrıca Gülerce, Mustafa Özcan’ın Gülen’in ölümünden önce onun elinden gücünü aldığını ancak Fetö ölmesiyle bu durumun değiştiğini artık Özcan’ın sadece CIA'nın işine yaracağını söyledi. Gülerce, örgütün diğer önde gelen isimlerinden Cevdet Türkoğlu’nun da Özcan ile aynı kaderi paylaşacağını söyledi.

PEKİ ÖRGÜTTE NE OLACAK?

Gülerce söz konusu yazısında örgütün tabanını ve gücünü hesaba katarak kerhen bir İcra Heyeti kurulacağını ve o isimlerin içinde Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi ve onların bağlıları olacağını söyledi. Gülerce asıl kavganın bu heyette çıkacağını söyledi.