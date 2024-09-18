FETÖ elebaşının yeni görüntüsünü paylaştılar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son görüntüleri ortaya çıktı. Örgütün yayın sitesi olan Herkul'de FETÖ liderinin son görüntüleri yayınlandı. Bir araba içerisinde şoförü ile beraber görüntülenen Fetullah Gülen'in siyah kazak giydiği ve gözlerinin şiş olduğu görüldü.

GÜLEN’İN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Gülen'in hayatta olduğunu, Cevdet Türkyolu ve Adil Öksüz gibi isimlerle başka bir yere taşındığını belirtmişti. Bu sırada Gülen'in ciddi şekilde hasta olduğu ve bu sebeple kimseyle görüştürülmediği de ifade edilmişti.