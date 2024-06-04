FETÖ Firarileri Datça Limanında yakalandı

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dosyaları istinafta bulunan 5 kişi, Datça limanından tekneyle Yunanistan'a kaçma hazırlığındaydı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından ortak bir operasyon düzenlendi.

Takip edilen tekne, limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu ve teknede bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.