FETÖ firarisi Bekir Boydak yakalandı. Boydak Holding’in eski yöneticisiydi

Kaynak: AA
FETÖ firarisi Bekir Boydak yakalandı. Boydak Holding’in eski yöneticisiydi
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Boydak Holding'in eski yönetim üyesi firari Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan ve FETÖ'nün finans kaynaklarından Boydak Holding'in eski yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak'ın Çekmeköy'de olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından tespit edilen adrese yapılan operasyonda Bekir Boydak yakalanırken, evde yapılan aramada bir miktar para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Boydak, işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.

Boydak hakkında, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ kapsamında yapılan yargılamada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu nedeniyle verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Mahkeme, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirkete ait müsadere kararı alınmıştı.

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