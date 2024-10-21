FETÖ ölünce ürünlerinde yüzde 25 indirim yaptı

Kaynak: İHA
FETÖ ölünce ürünlerinde yüzde 25 indirim yaptı

Bursa İnegöl'de bir esnaf, terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü nedeniyle ürünlerinde indirim kampanyası başlattı.

İnegöl Bayrak Telekom Teknik Servis işletmecisi Süleyman Bayrak, işyerinin camına "FETÖ lideri terörist elebaşı Gülen'in ölümünün şerefine yüzde 25 ekstra indirim" yazısını asarak dikkat çeken kampanya başlattı.

Olayla ilgili açıklama yapan Süleyman Bayrak, FETÖ'nün ölüm haberini sosyal medyadan öğrendiğini diğer teröristlerin de aynı akıbeti yaşamasını diledi.

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15 Temmuz darbe girişimi yaşandıktan sonra dükkanın camlarına "Fetöcü hainler ve destekçileri giremez" yazısını yazarak yine haber olduğunu hatırlatan Süleyman Bayrak, FETÖ'nün ölüm haberinin mutluluğunu yaşadıkları indirim yaptıklarını dile getirdi.

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İşletme sahibi Süleyman Bayrak, yaptığı indirim kampanyası ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün güzel bir haber aldık. Terörist lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberini sosyal medyada gördük. Ben mutlu oldum, sevindim. Allah diğer terörist liderlerinin başına da bir an önce ölüm nasip etsin. Biz de bu şerefle onur, gurur duyalım. Nice indirimler yapalım. Vatandaşlarımız da yararlansın inşallah. Biz 15 Temmuz olduğunda da ben dükkanımın camlarına Fetöcü hainler ve destekçileri giremez yazmıştım. Yine haber olmuştu. Bu ölüm haberinin mutluluğunu yaşadığımız için indirim yapıyoruz. Allah nice teröristleri başımızdan almayı nasip etsin. Nefes almasınlar. Hatta imkan versin ki devletimiz beklemesin ecelini. Keşke biz alsaydık canlarını ama bu haberleri aldıkça seviniyoruz. Darısı diğer teröristlerin başına"

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