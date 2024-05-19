FETÖ operasyonunda 12 gözaltı

Kaynak: İHA
FETÖ operasyonunda 12 gözaltı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütünün cezaevi yapılanması ve finans faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütünün cezaevi yapılanması ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin bir operasyon gerçekleştirildi. FETÖ’ye yönelik operasyonlar kapsamında ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere maddi fon sağladıkları düşünülen 12 şüpheli şahıs, Nazilli ve Karacasu ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Yapılan ev aramalarında; 2 adet örgütsel yasaklı yayın, cezaevinde tutuklu bulunan örgüt mensupları tarafından yazılmış mektup, 11 adet cep telefonu ele geçirilirken, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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