FETÖ operasyonunda 12 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütünün cezaevi yapılanması ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin bir operasyon gerçekleştirildi. FETÖ’ye yönelik operasyonlar kapsamında ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere maddi fon sağladıkları düşünülen 12 şüpheli şahıs, Nazilli ve Karacasu ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Yapılan ev aramalarında; 2 adet örgütsel yasaklı yayın, cezaevinde tutuklu bulunan örgüt mensupları tarafından yazılmış mektup, 11 adet cep telefonu ele geçirilirken, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.