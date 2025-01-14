FETÖ şüphelileri 'Kıskac'a alındı! 23 ilde eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik "Kıskaç-34" operasyonlarında 110 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, 23 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden "Kıskaç-34" operasyonlarında 110 şüphelinin yakalandığını belirtti. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk lirası ile doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; örgütün akademisyen yapılanması, askeri yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, "Gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" dedi.