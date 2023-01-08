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FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı

FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında iki ayrı yakalama kararı bulunan, yüzbaşı M.Ö. Başakşehir'de saklandığı evde yakalandı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 00:12
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FETÖ üyesi yüzbaşı Başakşehir'de yakalandı

FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
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FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında iki ayrı yakalama kararı bulunan KHK ile ihraç edilmiş yüzbaşı M.Ö. Başakşehir'de saklandığı evde yakalandı.

DHA'nın bilgilerine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi şüphelilere yönelik çalışmalarda, KHK ile ihraç edilmiş, hakkında 2 ayrı yakalama kararı olan M.Ö.'nün Başakşehir'de bir evde saklandığını tespit etti.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ö., adliyeye sevk edildi.

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FG
8.01.2023 10:24
Hiç merak etmeyin. İnşaatları devam eder, sonrada ruhsatlı veya ruhsatsız işletmeye açılır, kime de dokunamaz. MNG nin Boğazdaki yalısı yıkılabildi mi?  
 
Maçkalı
8.01.2023 09:38
Safız ya yedik! Olmasa da mutlaka birşeyler olmuştur. Hikayenin özū bu. Milletin namusuna söveni gūlgeçle cezalandıranlar şimdi sana yok diyorlar kim yutar bunu? Sandık geliyoooorr😂😂😂  
 
vatandaş
8.01.2023 09:18
Yetmez.. Tüm mal varlığına, son 20 yıldaki orantısız (dolayısı ile haksız) kazanç nedeniyle el konulup hapis cezası verilmeli  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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