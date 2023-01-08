FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı

FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında iki ayrı yakalama kararı bulunan KHK ile ihraç edilmiş yüzbaşı M.Ö. Başakşehir'de saklandığı evde yakalandı.

DHA'nın bilgilerine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi şüphelilere yönelik çalışmalarda, KHK ile ihraç edilmiş, hakkında 2 ayrı yakalama kararı olan M.Ö.'nün Başakşehir'de bir evde saklandığını tespit etti.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ö., adliyeye sevk edildi.