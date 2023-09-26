FETÖ yalanıyla yerleşik İngiliz'i 7 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kendisini ‘polis’ olarak tanıtan bir kişi, yerleşik İngiliz vatandaşı bir kadını telefonla arayarak, bankada kasasında bulunan döviz ve altınlarının FETÖ üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildiğini söyleyerek dolandırdı.

KAYNAK: DHA
FETÖ yalanıyla yerleşik İngiliz'i 7 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı

Şüpheli Abdülkadir Karataş, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kadını korkutup paralarını aldı

Olay, Fethiye ilçesinde meydana geldi. Yerleşik İngiliz vatandaşı C.İ. (61), Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak, kendisini telefonla arayıp ‘polis’ olarak tanıtan bir kişinin, bankada kasasında bulunan döviz ve altınlarının FETÖ üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildiğini ve üzerinde parmak izi olan paraları kendilerine teslim etmesi gerektiğini söylediğini anlattı. C.İ., Ortaca ilçesinde buluştuğu kişiye 156 bin dolar, 66 bin Euro ve 500 gram altın verdiğini belirtti.

Şüpheli taksiyle kaçarken yakalandı

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık şikayeti üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin bir taksiye bindiğini belirleyen ekipler, Antalya karayolunda durdurdukları takside Abdülkadir Karataş’ı (23) gözaltına aldı. Çanta içerisindeki altın ve dövizler ise sahibine teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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