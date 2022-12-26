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FETÖ firarisi Enes Kanter Papa'dan yalvararak yardım istedi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu Enes Kanter, Papa’ya “Gülen selam gönderdi” dedi. Videoyu izleyenler "İhanette son nokta" dedi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 14:53
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FETÖ'cü Enes Kanter diz çöküp Papa'dan yalvararak yardım istedi. ''Fetullah Gülen'in selamını getirdim'' dedi. İhanette son nokta

FETÖ firarisi Enes Kanter Papa'dan yalvararak yardım istedi
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Daha önce Yunan bayrak direğine sarılan ve Atina Başpiskoposu Yeronimos ile yaptığı görüşmede “Yunanistan, FETÖ’cülerin 2. Vatanı diyen firari FETÖ’cü Enes Kanter, bu defa Papa ile bir araya geldi. 

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’İn manevi oğlu Enes Kanter, Vatikan'da Papa Franciscus ile bir araya geldi. Enes Kanter, "Fetullah Gülen selam gönderdi. Erdoğan ülkemi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin" dedi.

O anlar kaydedildi.

Enes Kanter’i tekerlekli sandalye üzerinde dinleyen Papa, hangi ülkeden olduğunu sordu, Türkiye yanıtını alınca gülümsedi.

GÜLEN – PAPA GÖRÜŞMESİ

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen, 1998'de dönemin Papa'sı 2. Jean Paul ile baş başa görüştü. Fetullah Gülen'in yanındakiler, Papa'nın elini öptü. FETÖ, ABD istihbaratı CIA'nın başlattığı "dinler arası diyalog" projesi kapsamında, Papa ve Amerika'daki Evanjelist gruplar ile birlikte çalıştı.

Enes Kanter Kimdir? Fethullah Gülen'in Manevi Oğlu Enes Kanter kimdir?

FETÖ üyesi Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini ayaklarının altına aldığı bir görüntüyü paylaştı. Fetullah Gülen'in 'manevi oğlum' dediği Enes Kanter, basketbolculuktan çok Türkiye'yi karalama protestolarında öne çıkan bir isim. Kanter, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla da sürekli adından söz ettiriyor.

İsviçre, Zürih doğumlu Enes Kanter 20 Mayıs 1992 yılında dünyaya geldi. Fetullahçı basketbolcu Kanter, A Milli takımda oynamış, NBA takımlarından Oklahoma City Thunder'da oynamaya devam ediyor. Basketbolcu hayatına Samanyolu Koleji'nde başlayan Kanter, kolej'de Kentucky Üniversitesinde sözleşme imzalayıp çeşitli takımlarda da oynadı.

FETO'yu Destekliyor

Kanter, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'örgüt kurmak' ve 'Cumhuriyet hükümetini yıkmak'la suçlanan dönemin savcıları Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'e destek mesajı verdi. 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından attığı tweetlerle de tepkilere yol açtı.

Twitter Hesabı Kapatıldı!

Fethullah Gülen'in kalp sembollü 'Seviyorummm Ulleeeen' fotoğrafını paylaşan Fetullahçı'nın Twitter hesabı, şikayet üzerine Türkiye tarafından kapatıldı.

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Türk
26.12.2022 15:48
birileri zamanında bunları övmüyormuydu hala internette duruyor kim bunları o zaman övmüştü  
 
AVCI
26.12.2022 15:21
Allahım herkesi sevdikleri ile haşr eylesin  
 
düşünüyorum
26.12.2022 15:09
O papazdan dua istesin, Allah bize yeter. Allahım kalbimizi islam üzerine sabit kıl, Allahım kalbinde zerre miktarınca imanı olan herkesi koru, AMİN  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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