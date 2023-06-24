FETÖ'cü iş insanı Mustafa Boydak yakalandı

FETÖ davasında firari duruma düşen iş insanı Mustafa Boydak İstanbul’da gözaltına alındı.

FETÖ'cü iş insanı Mustafa Boydak yakalandı

Boydak ailesi ile ilgili FETÖ suçlamasıyla Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin onamasının ardından firari konumda olan Hacı Boydak’ın kardeşi ve Kayseri Sanayi Odası eski Başkanı Mustafa Boydak aylar sonra İstanbul’da gözaltına alındı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 23 Ocak tarihinde Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyeliği ve yöneticiliği suçlamasıyla Memduh Boydak’a 18 yıl, Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ’a 7 yıl 6’şar ay, Hacı Boydak’a 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak’a 10 yıl verilen hapis cezası kararlarını, ailenin sahip olduğu holding ve 35 şirketin devlet tarafından müsadere edilmesi kararını onamıştı.

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CEZASI KESİNLEŞEN İLYAS BOYDAK TESLİM OLURKEN MUSTAFA BOYDAK FİRARİ DURUMA DÜŞMÜŞTÜ

Kararın kesinleşmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkan Hacı Boydak’ın oğlu İlyas Boydak, Kayseri’de teslim olmuş ve Kayseri T1 No’lu kapalı cezaevine gönderilmişti.

Yargıtay’ın kararının ardından firari duruma düşen Mustafa Boydak firari duruma düşmüştü.

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