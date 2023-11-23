FETÖ'cü Mehmet Kamış adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve düzenlenen operasyonla İzmir'de yakalanan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: DHA
FETÖ'cü Mehmet Kamış adliyeye sevk edildi

İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'darbe çağrışımı davası'nın önde gelen sanıkları arasında yer alan ve hakkında yakalama kararı bulunan kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış'ın İzmir'de saklandığını belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaptıkları ortak operasyonla şüphelinin kaldığı Çeşme'deki adrese dün operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Kamış, İstanbul'a getirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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