FETÖ’cüler ile çatışan general, emekli edildi! YAŞ toplantısı öncesi 'Menzil' ayarı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Ankara'da karargâh binasında sabaha kadar çatışan ve omuzundan yaralanıp gazi olan Tuğgeneral Nurettin Alkan, merkeze çekilerek emekli edildi. Bu hafta gerçekleşecek olan YAŞ toplantısında ise emekli kararları açıklanacak. Ancak Ünlü yazar Saygı Öztürk, merkeze çekilmelerde Menzil tarikatının olduğunu iddia etti.

FETÖ’CÜLERİN YARALADIĞI İSİM MERKEZE ÇEKİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Albay Nurettin Alkan, 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün hain darbe planı döneminde arkadaşları Ahmet Hacıoğlu, Ali Demir, Güven Şağban Aziz Yılmaz ’la karargahı darbeci grubun elinden kurtarmaya çalışan ve onlara karşı silah kullanan kahraman askerlerdi. O gece Albay Nurettin Alkan darbeci gruba karşı mücadele ederken kolundan yaralanmıştı. Alkan, geçtiğimiz hafta alınan bir karar ile merkeze çekilmişti.

MENZİL DETAYI: TERFİLERDE “NAMAZ KILIYOR MU, ORUÇ TUTUYOR MU?”

Jandarma Genel Komutanlığı’nda Menzil tarikatının etkili olduğu basında yer almaya devam ediyor. Ünlü yazar Saygı Öztürk de bugünkü haberinde “Menzil istedi, gazi general emekli edildi” haberini köşe yazısına taşıdı. Öztürk, “Geçen yıl tarikatın önde gelen isimlerinden birisinin Genel Komutanlığa gidip bazı generallerle fotoğraf çektirip bunu paylaştığını da hatırlatalım. Daha önce olmayan bazı görüntüler, söylemler de eksik olmuyor. Örneğin, komutanla görüşmesi gereken alt rütbedeki isimlere daha çok komutanın namazda olduğu, camiye gittiği söyleniyor. Oysa aynı karargahta geçmişte de namaz kılan, camiye gidenler vardı. O zaman, benzer durumda, komutanın şu anda uygun olmadığı, camiye gittiyse de dışarıda olduğu belirtilirdi. Bir komutan söyledi: “Terfilerde namaz kılıyor mu, oruç tutuyor mu?” gibi kıstaslar aranıyor. Yani, Allah’ın sorması gereken sorular bizler için soruluyor.” dedi.

BAKAN: ÖZELLİKLE MENZİL, KURDOĞLU, SÜLEYMANCILARIN ETKİLERİNİN OLDUĞUNU DA VURGULADIM

CHP İzmir Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Gölge Bakanı Murat Bakan ise tarikat ve cemaatlerin atama, tayin ve terfilerde birinci öncelik haline geldiğini önergelerinde yer verdiğini belirterek, “Sorular yönelttim. Özellikle Menzil, Kurdoğlu, Süleymancıların etkilerinin olduğunu da vurguladım” ifadelerini kullandı.

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkeze çekilen isimlerin ise emekli edileceği YAŞ toplantısı ise 5 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacağı toplantıyla belirlenecek. Toplantının saat 12:00'de gerçekleşmesi bekleniyor.