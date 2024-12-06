FETÖ'cüyü JASAT yakaladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
FETÖ'cüyü JASAT yakaladı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahsı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde R.K., isimli şahsın FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Şahsın peşine düşen JASAT ekipleri şüpheliyi Bolvadin ilçesi, Derekarabağ köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri’de FETÖ liderinin koruması operasyonla yakalandıKayseri’de FETÖ liderinin koruması operasyonla yakalandı

Bursa İnegöl'de FETÖ/PYD üyesi üsteğmen yakalandıBursa İnegöl'de FETÖ/PYD üyesi üsteğmen yakalandı

FETÖ'cüyü JASAT yakaladı

Son Haberler
Kamyoneti yayaların üzerine sürdü park halindeki araçlara çarptı. Linçten polis kurtardı
Kamyoneti yayaların üzerine sürdü park halindeki araçlara çarptı. Linçten polis kurtardı
Savunma sanayi teknolojilerinde yeni üretim üssü açıldı
Savunma sanayi teknolojilerinde yeni üretim üssü açıldı
Yolu süpürürken buldu. Gizemli hediyeyi aldı
Yolu süpürürken buldu. Gizemli hediyeyi aldı
Fethiye’de büfe sahibini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Fethiye’de büfe sahibini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Melikgazi zabıtasından terazi denetimi
Melikgazi zabıtasından terazi denetimi