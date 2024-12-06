FETÖ'cüyü JASAT yakaladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde R.K., isimli şahsın FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Şahsın peşine düşen JASAT ekipleri şüpheliyi Bolvadin ilçesi, Derekarabağ köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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