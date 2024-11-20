Kayseri’de FETÖ liderinin koruması operasyonla yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri’de FETÖ liderinin koruması operasyonla yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda, FETÖ liderinin koruması olarak aranan ihraç emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı.

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) liderinin koruması olarak aranan ihraç emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve "gaybubet evi" olarak tanımlanan hücre evlerinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda ihraç emniyet müdürü ve FETÖ liderinin koruması A.A. (58), yine ihraç emniyet müdürü olan Ö.A. (52), Ö.B. (34), H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (52), M.T. (51), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kayseri’de FETÖ liderinin koruması operasyonla yakalandı

Kayseri’de FETÖ liderinin koruması operasyonla yakalandı

Kayseri’de FETÖ liderinin koruması operasyonla yakalandı

Kayseri’de FETÖ liderinin koruması operasyonla yakalandı

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