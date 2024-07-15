FETÖ’den el konulan 643 şirket hakkında bomba iddia

Vahap Munyar, TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş’ın FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında ‘kayyımlık’ görevi Fon’a devredilen şirketlerle ilgili açıklamalarını köşesine taşıdı.
Vahap Muyar’ın aktardığına göre, TMSF’ye devredilen 643 şirketin eski sahiplerine iade edildi.
Vahap Muyar’ın yazısına göre TMSF’ye devredilen şirketlerin son durumu şöyle:
Devir Edilen Şirketlerin Genel Durumu
- Toplam Şirket Sayısı: Darbe girişimi sonrasında TMSF'ye kayyımlık görevi devredilen şirket sayısı 1371.
- Mevcut Şirket Sayısı: TMSF şu anda 32 ilde toplam 994 şirkette kayyım olarak görev yapıyor. Ayrıca 82 şirkete “pay kayyımı”, 93 gerçek kişinin de mal varlıklarına kayyım olarak atanmış durumda.
- İade Edilen Şirketler: Mahkeme kararları ile bugüne kadar 643 şirketin kayyımlık kararı kaldırıldı ve bu şirketler eski sahiplerine iade edildi. Örnek iade edilen şirketler arasında Karteks Tekstil, Uğur Soğutma, Hasırcı Tekstil, Işık Ahşap, Fi Yapı İnşaat, Çobanlar Mermer ve Tozlu Tekstil bulunuyor.
Satılan ve Tasfiye Edilen Şirketler
- Satılan Şirketler: TMSF, 16 şirketin hissesini satarak 341 milyon lira satış hasılatı elde etti. Ticari ve iktisadi bütünlük ihalelerinde toplam 16.27 milyar lira ve 7 milyon dolar satış hasılatına ulaşıldı.
- Tasfiye Edilen Şirketler: 97 şirketin tasfiye işlemleri başlatılmış, 34 şirketin tasfiye işlemleri tamamlanarak ticaret sicilinden terk edilmiş durumda.
Şirketlerin Mali Durumu
- Aktif Büyüklük: 694 şirketin aktif büyüklüğü devir tarihinden itibaren yüzde 271 artarak 39.5 milyar liradan 146.5 milyar liraya ulaştı.
- Öz Kaynaklar: Öz kaynak toplamı yüzde 262 artarak 17.5 milyar liradan 63 milyar liraya çıktı.
- Ciro ve Kâr: 694 şirketin cirosu 31 Aralık 2023 itibariyle 123.3 milyar lirayı, kârı ise 10.09 milyar lirayı buldu.
- İstihdam: Yönetim altındaki bu şirketlerde 26 bin 914 kişi istihdam ediliyor.
Satış Süreci Devam Eden Şirketler
- HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş: İhale 28 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 22 milyar lira.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş: İhale 13 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Muhammen bedeli 380 milyon lira.
- RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş: İhale 27 Ağustos 2024’te yapılacak. Muhammen bedeli 6.2 milyar lira.
- Sibelres Elektrik Üretim A.Ş: İhale 21 Ağustos 2024’te gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 2.7 milyar lira.
- Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş: İhale 20 Ağustos 2024’te gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 2.6 milyar lira.
- Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş: İhale 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek. Muhammen bedeli 2 milyar lira.
- Muradiye Elektrik Üretim A.Ş: İhale 14 Ağustos 2024’te yapılacak. Muhammen bedeli 2.1 milyar lira.
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin Durumu
- Aktif Büyüklük: Devir tarihinden itibaren yüzde 600’den fazla artarak 2.6 milyar liradan 18.8 milyar liraya ulaştı.
- Öz Kaynaklar: Benzer oranda artarak 2.5 milyar liradan 17.5 milyar liraya çıktı.
- Hisse Fiyatı: Devir tarihinde 0.74 lira iken yüzde 3000’e yakın artarak 23.02 liraya ulaştı.