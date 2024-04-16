FETÖ'den hakkında hapis cezası olan şahıs yakalandı

FETÖ’ye üye olmak suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Erzurum’da yakalandı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince 04.04.2024 günü Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. B. (Öğretmen/Özel Sektör) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri akabinde cezaevine teslim edilmiştir.” denildi.