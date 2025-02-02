FETÖ’nün bir dönem ‘Kerkük’ sorumlusuydu! Adana’da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasında faaliyet gösterip, ev ve sohbet abiliği yaptığı belirlenen biyoloji öğretmeni V. A'nın yakalanması için çalışma başlattı. A'nın Selçuk Üniversitesi'nde öğrenim görürken öğrenci yapılanmasında yer aldığı, mahrem imamlarla irtibatlı olduğu ve sohbet toplantıları düzenlediği bildirildi. Mezun olduktan sonra Konya'daki mahrem imamın talimatıyla Irak'ın Kerkük kentine giden V.A'nın örgütün okulunda öğretmenlik yaptığı, orada sorumlu düzeyde örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtildi.

ESKİ ÖĞRENCİLERİ, HAKKINDA İFADE VERDİ

A'nın 2015'te Adana'ya döndüğü, inşaat sektöründe çalışmaya başladığı belirlendi. Öte yandan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının V.A'nın öğrencisi olduğu, örgütsel faaliyet yürütmesiyle ilgili hakkında ifade verdikleri öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Çukurova ilçesindeki evine düzenlediği operasyonda A, gözaltına aldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Emniyete götürülen A, ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Örgütsel faaliyette bulunmadım, belirtildiği gibi sohbet toplantısı düzenlemedim. Kerkük'e çalışmak için gittim. Okulun, örgütle bağı olduğunu bilmiyordum. Darbe girişiminin olduğu gece Adana'daki evimdeydim. Olayları televizyondan takip ettim" dedi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.