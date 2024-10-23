FETÖ’nün cenaze namazını o hain kıldıracak! Kırmızı kategoride aranıyor

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, 20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesinde öldü. Terör örgütünün başındaki Gülen için yarın cenaze töreni yapılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan çiftliğin arazisine gömülmesi bekleniyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda Gülen'in cenazesinin ne zaman ve nasıl yapılacağı, kimlerin katılacağı, nereye gömüleceği ve cenaze namazını kimin kıldıracağıyla ilgili detaylar belli oldu.

Örgüt cenaze ile ilgili yaşanan kavgaların ardından cenazenin perşembe günü Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan çiftlik kampında, Gülen'in daha önce kendi "işaret ettiği" yere gömülmesi bekleniyor.

Elebaşı Gülen'in cenaze namazını ise 4 Eylül 2015’te yurtdışına kaçan firari FETÖ’cü Suat Yıldırım'ın kıldıracağı belirtiliyor.

SUAT YILDIRIM KİMDİR?

Firari Suat Yıldırım 1960’lı yıllarda Fethullah Gülen ile Edirne’de aynı evde ikamet etti. Örgütün kuruluş yıllarından itibaren tüm faaliyetlerde adı geçti.

Yıldırım, sonraki zamanlarda Gülen’in yanındaki en öneli isimlerden biri oldu. Bu sayede örgüt yapısının birçok noktaya yayılmasına neden oldu.

Suat Yıldırım, 1964 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Buradan sonra Diyarbakır'da müftü yardımcılığı yaptı. 1993-1995 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık yapan Yıldırım, kapatılan Zaman Gazetesinde yaptıkları bir toplantıda, futboldaki operasyonların planlandığı iddialarını ortaya attı.

Suat Yıldırım, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 78 yıla kadar hapis istemiyle farklı davalarda yargılanırken, 4 Eylül 2015’te yurtdışına kaçtı.