FETÖ'nün çiftliğinde esrarengiz mezarlar. Hande Fırat'tan çiftlik için ilginç açıklama

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son zamanlarda "bilinmeyen bir yere" kaçırıldığı iddia edilmişti. Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinden dron kameralarında ilginç görüntüler kaydedildi. Çİftliğin görüntülendiğini anlayan örgüt üyelerinin aldıkları hareket dikkatlerden kaçmadı.

Son aylarda adeta ölüm sessizliğine gömülen çiftlikte ziyaretler bıçak gibi kesildi, daha önceden silahlı ve üniformalı güvenlik görevlileri de artık yerlerinde yoklar. Fetullah Gülen’in kaçırıldığı öne sürülen bölümde ise esrarengiz 'mezarlık' detayı dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz hafta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in kişisel sosyal medya paylaşımı terör örgütünü karıştırdı. Ebuseleme Gülen, amcasının kaçırıldığını iddia etmişti. Fetullah Gülen'in, uzun yıllar kaldığı, Pensilvanya'daki örgütü yönettiği çiftlikten dron kamerasına son derece yankı uyandıran görüntüler yansıdı. Daha önce örgüt merkezi olarak kullanılan çiftliğin otoparkı adeta boşalmış durumda. Daha önceki zamanlarda nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlileri de artık çiftlikte nöbet tutmuyorlar.

MERKEZ BOŞALTILDI, ZİYARETLER DURDU

Ebuseleme Gülen'in açıklamalarının ardından, FETÖ’ye ait yayın organlarında adı "Golden Generation Worship& Retreat Center" olarak geçen FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı da öğrenilen bilgiler arasında.

FETÖ’cülerin yoğunlukla yaşadığı Saylorsburg ve Wind Gap gibi kasabalarda bulunan ve örgüt üyelerini tanıyan bazı esnaflar ise bir zamandır kampa gelen giden kimse olmadığını ifade ederken, çiftliğin satılığa çıktığı yönünde söylentiler duyduklarını aktardı.

KOCA ÇİFTLİKTE BİR KİŞİ GÖRÜLDÜ

AA'nın dron çekimlerine yansıyan görüntülerde de çiftlikte daha önce boş yer olmayan otoparkta sadece birkaç araç bulunduğu, yaklaşık 60 dönümlük kamp alanında sadece bir kişinin misafirhanelerden birine giriş çıkış yaptığı görüldü.

‘ESRARENGİZ MEZARLIK' DETAYI

FETÖ'nün karakutusu olan ve Fetullah Gülen'i çiftlikten kaçırdığı iddia edilen ve aynı zamanda doktoru olduğu yeğeni tarafından iddia edilen Cevdet Türkyolu ile kızlarına ait evlerin bulunduğu bölge de havadan dronla görüntüledi. Çiftliğe yaklaşık 5 dakika mesafede bulunan bölgede FETÖ'ye ait Gurbet Cemetery isminde ve ABD'de ölen örgüt elebaşlarının gömüldüğü bir de mezarlık bulunuyor.

HANDE FIRAT: FETÖ'CÜNÜN MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan gelişmelere ek olarak Hande Fırat, CNN Türk'te Gece Görüşü programında son iddialarla ilgili detayları açıklayıp ilginç açıklamalarına şöyle devam etti:

"Fetullah Gülen'in şeker hastalığı zaten biliniyor yaşı da malum. Sağlık durumu ağır. Neden böyle bir tartışma başladı? Çünkü hizmet içi atamalar olarak adlandırılan terör örgütü atamaları haziran ayında yapılıyor.

Gülen'in sağlık sıkıntısından dolayı örgüt birbirine girmiş durumda. Normalde bu atamalar Gülen'in kararı ile yapılıyordu. Sağlık durumu kötüye gidiyor. Pensilvanya'daki kamptan kaçırıldı iddiası gündemde.

Fakat bir mektup var ortaya çıkan. Örgüt içindeki üst düzey isimler arasında yaşanan kavgalar yer alıyor. 2023 yılındaki FETÖ'cü Mustafa Özcan gibi ismin el çektirildiğine dikkat çekiliyor. Eski büyük abiler olarak adlandırılan isimler pasifize edildi diyor yine bu mektuba göre. Para ve mal varlığının kasasının değişmesi önemli.

Örgüt içinde güç kaybeden bir isim de Mustafa Özcan. Sadece bazı günler karargaha ziyaretine izin verildiği ifade ediliyor.

Mustafa Özcan dinleme cihazı yerleştirmekle de suçlanmıştı. Yeniden güç kazanmak isteyen Mustafa Özcan bir grubun başında içeride.

Fetullah Gülen, Özcan'ın hareket tarzı sonucunda mevcut karargaha büyü yapıldığı, takip edildiği, söz konusu adresten ayrıldığı sürece sağlık sorunlarının düzeleceği söylenerek ayrılması sağlandı. Bu sebeple nisan ayında başka bir adrese taşındı.

Cevdet Türkyolu'nun verdiği izinle belirli sayıda insan ile görüşebiliyor. Mektupta FETÖ'cü şöyle diyor: Son dönemle kararlar Gülen tarafından değil sekreteri Cevdet Türkyolu tarafından alınıyor. Bu sebeple kritik noktalara Mustafa Özcan'a yakın isimlerin getirilmesi ile sonuçlanacağına dikkat çekiyor."