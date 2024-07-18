FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada Yargıtay cezaları onadı

Kaynak: AA
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada Yargıtay cezaları onadı

Yargıtay, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak Genelkurmay çatı davasında kararını verdi. Sözde Yurtta Sulh Konseyi'nin 17 üyesine, her biri için 138 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi onaylandı.

Türkiye Yargıtay'ının 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne dair önemli bir karara imza attı. Genelkurmay başkanlığı çatı davasında yargılanan ve aralarında eski orgeneral Akın Öztürk'ün de olduğu 17 kişiye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onaylandı.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2019 yılında verdiği kararın temyiz incelemesi sonucunda, darbe girişiminin ana aktörleri olarak görülen bu kişilere, "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından dolayı her birine 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi kararı kesinleşti. Ayrıca, 136 kişinin öldürülmesi suçundan her bir sanığa 136'şar kez ağırlaştırılmış müebbet, 26 kişinin öldürülmesine teşebbüs suçundan ise 416'şar yıl hapis cezası verilmesi de onaylandı.

Ölen eski albay Mustafa Barış Avıalan'ın dosyası ise hüküm verildikten sonra vefat etmesi nedeniyle düşürüldü. Diğer yandan, yerel mahkeme tarafından 3 kişinin öldürülmesi suçlamasıyla verilen cezalar, "olası kastla öldürme" suçlamasıyla yeniden yargılama yapılması gerektiği gerekçesiyle bozuldu.

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