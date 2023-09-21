FETÖ’nün gaybubet evinde saklanan 13 şüpheli gözaltına alındı

Firari FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan aramalarda gaybubet evinde saklandıkları belirlenen 16 şüpheliden 13’ü yakalanarak gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
FETÖ’nün gaybubet evinde saklanan 13 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, firari FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin haklarında yürütülen soruşturma/kovuşturma kapsamında yakalamalı olarak aranan, yakalanmamak amacıyla örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirdikleri belirlendi. ‘Gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen daha öncesinde kamu görevinden ihraç edilmiş olan 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan aramalar sonucunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerin ilgili yargı birimlerine sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği belirtildi.

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