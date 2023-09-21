FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 13 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, firari FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmada, terör örgütü üyelerinin barındığı ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Yakalanmamak amacıyla örgütün talimatları doğrultusunda sık sık ev değiştirerek, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen, kamu görevinden ihraç 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.