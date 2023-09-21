FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 13 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen 16 şüpheliden 13'ü yakalandı.

KAYNAK: AA
FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 13 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, firari FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmada, terör örgütü üyelerinin barındığı ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Yakalanmamak amacıyla örgütün talimatları doğrultusunda sık sık ev değiştirerek, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen, kamu görevinden ihraç 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
Ahmet Davutoğlu Atatürk'e saldıran imam hatipliye sahip çıktı Güncel
Ahmet Davutoğlu Atatürk'e saldıran imam hatipliye sahip çıktı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldı. Ülke puanında durum değişti Spor
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldı. Ülke puanında durum değişti
Selma Ergeç annesiyle görüntülendi. “Türkçe bilmiyor! Annemi pas geçin” Magazin
Selma Ergeç annesiyle görüntülendi. “Türkçe bilmiyor! Annemi pas geçin”
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında görüşmeler başladı Dünya
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında görüşmeler başladı
Kamyon bariyerlere girdi: 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Kamyon bariyerlere girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ajanlar var dedi ifşa etti Siyaset
Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ajanlar var dedi ifşa etti
3. Lige çıkmak için bomba transferler yaptılar. İmzaların ardı arkası kesilmiyor Spor
3. Lige çıkmak için bomba transferler yaptılar. İmzaların ardı arkası kesilmiyor