FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 5 kişi tutuklandı

İstanbul'da FETÖ'nün gaybubet evlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si adli kontrolle serbest kalırken, 5 şüpheli de tutuklandı.

KAYNAK: DHA
FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 5 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, örgütün gaybubet evlerinde kalan ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin tespit edilerek yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı olan ancak sahte kimlik kullanarak örgüt içerisindeki faaliyetlerine devam eden 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere ait 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada, 3 bin 201 dolar ve 19 bin 700 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli de tutuklandı. 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

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