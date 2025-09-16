FETÖ’nün mektup arkadaşları şokta! Arşivi ortaya çıktı

Fethullah Gülen’in ölümünün ardından ABD’deki karargahında ortaya çıkan arşiv odasında, Türkiye’den birçok tanınmış ismin örgüt liderine gönderdiği mektupların dosyalanmış hali görüntülendi. Aralarında Abdullah Gül, Bülent Arınç, Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Nevzat Tarhan ve Emine Şenlikoğlu gibi isimlerin yer aldığı bu belgeler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

“FETÖ’NÜN SİYASETÇİ KAYITLARI VE APO’NUN SORGU GÖRÜNTÜLERİ”

Ünlü yönetmen Onur Aydın, Kassandra TV’de yaptığı açıklamada, FETÖ’nün geçmişte her şeyi kayıt altına alan bir yapı olduğunu hatırlatarak, Gülen’le yapılan görüşmelerin ve telefon kayıtlarının neden kamuoyuna sunulmadığını sorgulayarak, “Bu ülkenin iki yayına ihtiyacı var. FETÖ’nün siyasetçi kayıtları ve Apo’nun sorgu görüntüleri” dedi.

“ADALET BİR GÜN HERKESE EŞİT ÇALIŞACAK”

Mektup gönderen isimlerin hala toplumda etkili pozisyonlarda olduğunu belirten Aydın, buna karşın FETÖ’nün bankasında hesabı olan, yurdunda kalan ya da okulunda okuyanların cezaevinde olduğunu belirtti. “Adalet bir gün herkese eşit çalışacak” diyen Aydın, bu mektup sahiplerinin de hesap vereceği günlerin geleceğini söyledi.

“BU TOPRAKLARDA HAİNİN ADI HEP LANETLE ANILIR”

Aydın, “Millet unutmaz, tarih unutmaz. Bu topraklarda hainin adı hep lanetle anılır” ifadelerini kullanan Aydın Kassandra TV’de şöyle konuştu:

Ben hep bir şeyi merak ediyorum. Mesela her şeyi kaydeden, telefonları dinleyen, kayıt altına alan, belgeleyen, arşivleyen bu FETÖ’cüler, Fethullah Gülen'le yapılan görüşmeleri hiç mi kayıt altına almadılar? Onunla yapılan telefon görüşmelerini, o ziyaretleri video kaydına almadılar mı? Arşiv tutmadılar mı? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Peki bu kayıtlar neden yayınlanmıyor? Yani FETÖ'nün karşısında el pençe divan durup her türlü taklayı atanları neden bize göstermiyor bu FETÖcülar? Bu ülkenin iki yayına ihtiyacı var. Birisi FETÖ'nün yaptığı o siyasetçi kayıtları ve ikincisi de Apo'nun sorgu kayıtları. Nasıl itin teki olduğunu kamuoyunun görmesi lazım, omurgasız, şerefsiz bir alçağı kamuoyunun özellikle de onu bir halt zanneden o PKK taraftarlarının görmesi lazım. Devlet Bey de görmüş olur kurucu önderin nasıl bir alçak olduğunu. FETÖ'ya mektup yazan isimlere bak böyle. Hepsi hayatını krallar gibi yaşayan, yaşamaya da devam eden insanlar. Ama FETÖ'nun bankasında hesap açanlar içerideler, yurdunda kalanlar içeride, okulunda okuyanlar içeride, adalet bir gün herkese eşit çalışacak. O zaman bu FETÖ'nün mektup arkadaşları bedel ödemek için mahkeme sırasına girecekler. Kimse yanına kar kalacak falan zannetmesin. Mutlaka bu devran dönecek. Sorsak bu mektup arkadaşlarına “Efendim biz de mağdur olduk, biz de kandırıldık” demeye devam ederler. Kendi ellerinizde bu vatana ihanet edenlere mektup yazdınız mı yazmadınız mı? Alkış tuttunuz mu tutmadınız mı? Yol verdiniz mi vermediniz mi? Millet unutmaz. Tarih unutmaz. Bu topraklarda hainin adı hep lanetle anılacak. Pensilvanya'nın arşiv odasında açığa çıkan o mektuplar sizin karar lekenizdir. Bu vatanın evlatları ihaneti de ihaneti yazan o kalemleri de unutmayacaklar. Siz de bunu unutmayın sakın.