FETÖ’nün yeni hamlesi deşifre oldu. Hedeflerinde lise öğrencileri var

FETÖ’nün deşifre olan güncel yapılanmasında ilginç detaylar ortaya çıktı. Örgütün hedeflerinde liste öğrencileri olduğu belirlendi.

FETÖ’nün yeni hamlesi deşifre oldu. Hedeflerinde lise öğrencileri var

Fetullah Terör Örgütü’nüjn15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden faaliyetlerini yürütmeye çalıştığı ve izlediği yollar tek tek ortaya çıkarıldı.

Sabah’tan Dilhan Dumanoğlu’nun haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafınfan soruşturma dosyalarına gönderilen raporlarda, örgütün iletişimin sağlanacağı telefonun, GSM hattı ile birlikte başka ilden örgüt mensupları tarafından gönderildiği, temin edildiği, uygulamaların telefona yüklü bir şekilde hazır olarak geldiği, irtibatın genel olarak SİGNAL programı üzerinden sağlandığı aktarıldı.

Öte yandan örgüt üyelerinin popüler internet oyunu LOL (League of Legends) üzerinden sohbet odalarına girerek örgütsel sanal toplantılar yaptıkları tespit edildi.

Herhangi bir nedenle sorumlu kişinin kullandığı telefonun deşifre olması durumunda sorumluya kargo ile yeni telefon ve GSM hattı gönderildiği belirtilen raporda, bir önceki örgütsel amaçlı kullanılan telefon ve GSM hattının imha edildiği, gönderilen telefonda SİGNAL uygulamasının yüklü olmaması durumunda sorumlu kişinin uygulamayı kendisinin yüklediği, ancak uygulamanın aktif hale getirilmesi için telefon ile gönderilen GSM hattının kullanılmadığı, yurt dışında bulunan bir örgüt mensubu ile temas sağlanarak onun verdiği yabancı GSM hattı ile SİGNAL, VİBER ve TELEGRAM uygulamalarının aktif hale getirildiği kaydedildi.

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3 KERE YANLIŞ GİRİLDİĞİNDE SIFIRLANIYOR

Örgütsel amaçlı kullanılması amacıyla verilen telefonun, kilit açma şifresinin 3 kere yanlış girilmesi durumunda kendini sıfırladığı, örgüt üyelerine gözaltı, yakalama esnasında bu işlemin gerçekleştirilmesi talimatı verildiği aktarıldı.

TOPLANTILAR LOL OYUNUNDA

Örgüt üyelerinin itirafları ve teknik incelemeler sonucunda FETÖ'nün güncel yapılanmasının İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 bölgeden yönetildiği belirlendi. Örgüt üyelerinin popüler internet oyunu LOL (League of Legends) üzerinden sohbet odalarına girerek örgütsel sanal toplantılar yaptıkları tespit edilirken, darbe girişimi sonrasında, örgütün adli işlem gören mensuplarının bağlılığını koruyabilmek için yeni sıfat ve adlandırma ile gruplandırdığı, deşifre edilerek gözaltı, tutukluluk gibi adli işlemler uygulanan örgüt mensuplarına FEDA denilerek ayrı bir sınıflandırma yapıldığı ifade edildi.

Güncel yapılanma sırasının Feda grubu, Talebe Yapılanması, Cezaevi-Mağdur Aileler Yapılanması, Finansal Yapılanma, Gaybubet (Hayalet) Yapılanma, Serdengeçti Grubu, İbn-i Erkam Grubu, Baş Yüceler gruplarından oluştuğu belirtildi.

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LİSE ÖĞRENCİLERİNİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Örgüt mensuplarınca temasa geçilmemiş tek bir öğrencinin kalmaması hedefiyle 'devre talebe seferberliği' adı altında bir çalışma başlatıldığı, örgütün illerdeki ve bölgelerdeki her kademesine ulaşmaları gereken sayısal hedefler verildiği aktarıldı.

Eğitim koçluğu görünümü altında, FETÖ/PDY'ye bağlı öğretmenlerin, özellikle lise öğrencilerini örgüte kazandırmakla görevlendirildiği, son zamanlarda örgüt mensubu sempatizanı öğrenci sayısında artış olduğu gözlenerek, özellikle lise öğrencilerini hukuk fakülteleri, polis okulları ve askeri okul sınavlarına hazırladıkları ifade edildi.

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