FETÖ’nün yerine kim geçecek? İki ünlü gazeteciden çarpıcı bilgiler

FETÖ terör örgütü ele başı Fethullah Gülen öldü. Örgütün resmi internet sitesi resmen duyurdu. Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlette yapılandığı ortaya çıkan örgütün elebaşı Fethullah Gülen’in bu sabah öldüğü duyuruldu.

Bir süredir rahatsızlıklarının ağırlaştığı hatta daha önce sosyal medyada öldüğü öne sürülen Fethullah Gülen, 83 yaşında öldü.

Fethullah Gülen'in öldüğü yönündeki haberler örgütün yayın organı rolünü üstlenen internet sitelerinde yayınlandı. Ayrıca terör örgütünün başı Fethulah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen haberi doğruladı.

FÖTÖ elebaşının ölümünün ardından örgütün başına kimin geçeceği ise merak konusu oldu. Fethullah Gülen yaşarken örgüt içinde bir takım kavgalar olduğu daha önce kamuoyuna yansımıştı. Şimdi ise örgütün sermayesinin başına kim geçecek.

ÜÇ NOKTAYA DİKKAT

Gazeteci Barış Pehlivan sosyal medya hesabı X’ten FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünden sonra örgüt içinde kavganın yaşanacağını belirterek şu soruları sordu:

"Fethullah Gülen’in ölümünden sonra üç noktaya bakmak gerek:

- On milyarlarca dolarlık sermayeyi kimler kontrol edecek?

- Cenazeye kimler katılacak, kimler saf dışı bırakılacak?

- Örgütün yeni yönetiminde yer alamayanlar hangi itiraflarda bulunacak?"

Fethullah Gülen’in ölümünden sonra üç noktaya bakmak gerek:

- On milyarlarca dolarlık sermayeyi kimler kontrol edecek?

- Cenazeye kimler katılacak, kimler saf dışı bırakılacak?

- Örgütün yeni yönetiminde yer alamayanlar hangi itiraflarda bulunacak? — Barış Pehlivan (@barispehlivan) October 21, 2024

SADECE AMERİKA’DA MİLYON DOLARLIK PARA AKIŞI VAR

Hürriyet yazarı Hande Fırat ise geçtiğimiz aylarda örgütün kavgasını köşesine taşımış ve örgütün sadece ABD’deki okullarında 200-250 milyon dolarlık bir para akışının olduğundan bahsetmişti.

Hande Fırat örgüt ile ilgili şunları yazmıştı:

- Örgüt birden fazla parçaya bölünmüş durumda. Nedeni ise aslında parayı kimin yöneteceği ve batıdaki atamaları kimin yapacağı...

- Para deyip geçmeyin, maddi kaynakları büyük. Sadece ABD’deki charter okullarından yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var.

- Bu para ile de bitmiyor. Ayrıca mülkleri, dükkanları yani taşınmaz malları var.

- Türkiye’den bir para akışı yok. Türkiye’den yeni eleman da devşiremiyorlar.