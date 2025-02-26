FETÖ’ye üye olmaktan aranıyordu! Şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede ekipler örgüte üye olma suçundan hakkında hapis cezası bulunan İ.Ç., isimli şahsı yakalamak için inceleme başlattı. Şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.